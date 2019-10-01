Kuzgun'un 19. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Kuzgun annesinin sırrını öğrenecek mi?
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun bu hafta 19. bölümüyle ekranlara gelecek. Kuzgun'un yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem mektubu okuyarak büyük bir acıyla yüzleşirken , öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemez. Tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi ise gerginliği arttırır. Peki, Kuzgun annesinin sakladığı büyük sırrı öğrenecek mi? Yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Kuzgun'un yeni bölümüne dair merak edilenler.
Barış Arduç ve Burcu Biricik'in başrollerini paylaştığı Kuzgun 2 Ekim Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. İkinci sezonu ile kaldığı yerden devam eden dizinin bu haftaki bölümünde duygusal ve heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Kuzgun'un 19. bölüm fragmanları...
KUZGUN'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman’la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek. Dila ve Ferman’la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun’un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun’a gittikçe yaklaşan Güneş’in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman’ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş’i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle