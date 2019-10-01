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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriTelevizyon Kuzgun'un 19. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Kuzgun annesinin sırrını öğrenecek mi?
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Televizyon
01.10.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Kuzgun'un 19. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Kuzgun annesinin sırrını öğrenecek mi?

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Kuzgun'un 19. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Kuzgun annesinin sırrını öğrenecek mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun bu hafta 19. bölümüyle ekranlara gelecek. Kuzgun'un yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem mektubu okuyarak büyük bir acıyla yüzleşirken , öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemez. Tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi ise gerginliği arttırır. Peki, Kuzgun annesinin sakladığı büyük sırrı öğrenecek mi? Yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Kuzgun'un yeni bölümüne dair merak edilenler.

Barış Arduç ve Burcu Biricik'in başrollerini paylaştığı Kuzgun 2 Ekim Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. İkinci sezonu ile kaldığı yerden devam eden dizinin bu haftaki bölümünde duygusal ve heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Kuzgun'un 19. bölüm fragmanları...

KUZGUN'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman’la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek. Dila ve Ferman’la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun’un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun’a gittikçe yaklaşan Güneş’in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman’ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş’i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.

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