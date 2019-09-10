Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Barış Arduç ve Burcu Biricik’in baş rollerini paylaştığı Kuzgun dizisi için geri sayım devam ediyor. Özellikle ekranlarda yeni yayın döneminin başlaması ile beraber, Kuzgun hayranları, ikinci sezon için sabırsızlanmaya başladı. Peki, Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuzgun 17. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar..
Geçtiğimiz sezon heyecanlı bir finalle sezonu kapatan Kuzgun dizisi yeni yayın dönemi için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından dizinin merakla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Kuzgun yeni bölüm ne zaman? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.
KUZGUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin oturduğu, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Kuzgun dizisi yeni sezonuyla 18 Eylül Çarşamba 20.00'da Star'da başlıyor.
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SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.
Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.
Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.
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