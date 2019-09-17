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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.09.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Kuzgun yeni bölümde neler olacak? Kuzgun 17. bölüm fragmanı yayınlandı

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Kuzgun yeni bölümde neler olacak? Kuzgun 17. bölüm fragmanı yayınlandı

İkinci sezonu ile macerasına devam eden Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuzgun'un 18 Eylül akşamı yayınlanacak olan bölümünde, Dila'nın kendisini Kuzgun'un gözü önünde vurduğu o anın üzerinden bir yıl geçecek. Dila izini kaybettirecek, Kuzgun her yerde ise Dila'yı arayacak. Peki, Kuzgun'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuzgun 17. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun'un merak edilen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümünde yaşanan korkuç olayın ardından, Kuzgun Dila'ya bulmak isterken geçmişten sürpriz bir isimle karşılaşacak. İşte, Kuzgun yeni bölümüne dair bazı ipuçları.

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila’yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila’ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun’un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman’ın Dila’yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman’ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila’ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman’ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila’nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun’la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila’yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun’un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.

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