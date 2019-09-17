Kuzgun yeni bölümde neler olacak? Kuzgun 17. bölüm fragmanı yayınlandı
İkinci sezonu ile macerasına devam eden Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuzgun'un 18 Eylül akşamı yayınlanacak olan bölümünde, Dila'nın kendisini Kuzgun'un gözü önünde vurduğu o anın üzerinden bir yıl geçecek. Dila izini kaybettirecek, Kuzgun her yerde ise Dila'yı arayacak. Peki, Kuzgun'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuzgun 17. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun'un merak edilen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümünde yaşanan korkuç olayın ardından, Kuzgun Dila'ya bulmak isterken geçmişten sürpriz bir isimle karşılaşacak. İşte, Kuzgun yeni bölümüne dair bazı ipuçları.
KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila’yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila’ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun’un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman’ın Dila’yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman’ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila’ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman’ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila’nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun’la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila’yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun’un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle