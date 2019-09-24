Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzgun ile Ferman'ın savaşı başlıyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun bu hafta 18. bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak. İkinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Kuzgun'un yeni bölümünde; Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman’ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacak. Diğer tarafta ise, Nesrin'in yıllardır herkesten sakladığı mektubun sırrı ortaya çıkacak. İşte, Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı ve 18. bölümün özeti.
Burcu Biricik ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Kuzgun'un yeni bölümünde yaşanacaklar, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 25 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Kuzgun'un yeni bölümünde, üst üste hamleler yapan Ferman, Kuzgun'u karşısına alacak. Peki, Kuzgun'un yeni bölümünde başka neler olacak?
KUZGUN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kuzgun’un kentsel dönüşüm projesinde Ferman’la ortak olması, ikili arasında savaş başlatacak. Kuzgun Ferman ve Dila ile ilgili önemli yüzleşmelerle karşı karıya kalacak.
Meryem'in daveti üzerine eve gelen Güneş'in ilginç tavırları Dila'yı şüphelendirecek. Bu arada Kuzgun ve Dila arasında şaşırtıcı bir yüzleşme yaşanacak. Güneş'in söylediği yalan, büyük tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olacak.
Ailesi, diğer yandan mahallesi için savaşan Kuzgun, kendini farkında olmadan geri dönüşsüz bir yolun içinde bulur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle