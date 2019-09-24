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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzgun ile Ferman'ın savaşı başlıyor

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Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzgun ile Ferman'ın savaşı başlıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun bu hafta 18. bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak. İkinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Kuzgun'un yeni bölümünde; Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman’ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacak. Diğer tarafta ise, Nesrin'in yıllardır herkesten sakladığı mektubun sırrı ortaya çıkacak. İşte, Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı ve 18. bölümün özeti.

Burcu Biricik ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Kuzgun'un yeni bölümünde yaşanacaklar, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 25 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Kuzgun'un yeni bölümünde, üst üste hamleler yapan Ferman, Kuzgun'u karşısına alacak. Peki, Kuzgun'un yeni bölümünde başka neler olacak?

KUZGUN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzgun’un kentsel dönüşüm projesinde Ferman’la ortak olması, ikili arasında savaş başlatacak. Kuzgun Ferman ve Dila ile ilgili önemli yüzleşmelerle karşı karıya kalacak.

Meryem'in daveti üzerine eve gelen Güneş'in ilginç tavırları Dila'yı şüphelendirecek. Bu arada Kuzgun ve Dila arasında şaşırtıcı bir yüzleşme yaşanacak. Güneş'in söylediği yalan, büyük tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olacak.

Ailesi, diğer yandan mahallesi için savaşan Kuzgun, kendini farkında olmadan geri dönüşsüz bir yolun içinde bulur.

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