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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Kuzgun neden final yaptı? İşte, Kuzgun dizisinin final bölümü

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Kuzgun neden final yaptı? İşte, Kuzgun dizisinin final bölümü

Kuzgun dizisi 21. bölüm ile final yaptı. Ferman'ın Kuzgun ile mücadelesi Dila'nın kafasında ciddi manada karışıklığa neden olmuştur. Kuzgun dizisinin final bölümünde Dila nefes kesen bir yüzleşme ile karşılaşmıştır. İşte, Kuzgun dizisinin final bölümü ve neden final yaptığı hakkında bazı bilgiler

Kuzgun dizisinin final bölümü, heyecan dolu anlara şahit etti. Ferman ile sürdürdüğü mücadeleyi kazanan Kuzgun, Dila ile mutlu bir birlikteliğe adım atmıştır. Peki, Kuzgun dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte, neden final yaptığı merak edilen Kuzgun dizisinin 21. son bölümü hakkında bazı bilgiler

KUZGUN DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir. 

KUZGUN DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KUZGUN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Kuzgun dizisinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin final yapmasındaki ana neden olarak reyting cetvelinde gerilerde yer alması görülüyor. 

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