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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Kuzgun dizisi neden final yapıyor?

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Kuzgun dizisi neden final yapıyor?

Kuzgun dizisi 16 Ekim Çarşamba akşamı final yapıyor. Barış Arduç ve Burcu Biricik'in başrollerinde yer aldığı Kuzgun dizisi, 21. bölüm ile final yapma kararı aldı. Peki, Kuzgun dizisi neden final yapıyor? İşte, Star TV ekranlarında bu hafta son kez yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Kuzgun dizisinin final kararı hakkında bazı bilgiler

Kuzgun dizisi neden final yapıyor sorusu, diziyi 21 hafta boyunca sıkı sıkıya takip eden pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, herkesin hayatının net olarak değişeceği Kuzgun dizisinin neden final yaptığı hakkında merak edilen bazı bilgiler

KUZGUN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kuzgun dizisinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin final yapmasındaki ana neden olarak reyting cetvelinde gerilerde yer alması görülüyor. 

KUZGUN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

İki kıdemli polis ve eski dostlar Yusuf ve Rıfat, bir operasyon esnasında yüklü bir miktar rüşvet teklifi alırlar. Yusuf bu teklifi sert bir dille reddederken Rıfat onunla aynı görüşte değildir fakat bunu dillendirmez. Yusuf operasyondan sonra kendisine kurulan bir kumpas ile tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat'tır. Yusuf'un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu hayatlarının en acı ve trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun, ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin içine düşecektir. Kuzgun'un sır gibi kayboluşu, Dila'yı derinden etkiler. Çocukluk aşkını kaybeden Dila, kalbinde asla iyileşmeyecek bir yara ile yaşamına devam eder. Aradan geçen yirmi yıl ile birlikte okumak için gittiği Londra'dan temelli olarak dönen Dila, çocukluk aşkı ile karşılaşacağından habersizdir. Korumalık yapan Kuzgun'a verilen bir görev, onu Dila ile karşı karşıya getirecektir. Nevşehir'den İstanbul'a uzanan bu karşılaşma sonrasında Kuzgun, sadece Dila'nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır. 

Çelik sektöründe dijital dönüşümün önemiİş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayeleri, Dijital.İZ’de mercek altına alınıyor. Hürriyet TV’de yayınlanan Dijital.İZ’in bugünkü konuğu Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış oldu. (Sponsorlu İçerik)
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