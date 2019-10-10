Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun dizisi final mi yapacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun dizisi final mi yapacak?
GeriTelevizyon Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun dizisi final mi yapacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun dizisi final mi yapacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun dizisi final mi yapacak?

Bir süredir sosyal medya üzerinden final yapılacağı konuşulan Kuzgun dizisi, dün akşam 20. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde Ferman'ın çılgına döndüğü Kuzgun dizisinde Dila ise büyük mücadeleler vermektedir. Cihan ise Kuzgun ile bir araya gelerek önemli adımlar atmıştır. Peki, son bölümün ardından Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, final yapacağı konuşulan o dizi hakkında bazı bilgiler

Kuzgun dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merakla beklenmeye başlandı. Dizinin son bölümünde oldukça heyecanlı dakikalar yaşanmasının ardından Kuzgun'un çektiği rest, Ferman'ın nasıl bir tepki vereceğini merak ettirmeye başladı. Peki, Kuzgun dizisinin 21. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? Kuzgun dizisi final mi yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KUZGUN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Son bir haftadır özellikle sosyal medya üzerinden sıkça konuşulan Kuzgun dizisinin 24. bölümde final yapacağı, yapımcı ve yayıncı kuruluş tarafından henüz teyit edilmedi. 

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanın 12-13 Ekim tarihinde yayınlanması bekleniyor.

KUZGUN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Güneş’i, Kuzgun’la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun’a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal’ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun’un Güneş’le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun’a karşı hamleler yapmaya başlayacak. Kuzgun ve Cihan, Ferman’ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun’un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe’nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman’la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman’a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak. Fırat’ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila’nın Ferman’ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak. Dila ve Ferman’ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman’ın Dila’ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila’nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
"Soranlara 'yapamadılar' dersiniz"
7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti
'Birbirimizi bırakmıyoruz'
Yemekte buluştular