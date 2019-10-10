Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun dizisi final mi yapacak?
Bir süredir sosyal medya üzerinden final yapılacağı konuşulan Kuzgun dizisi, dün akşam 20. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde Ferman'ın çılgına döndüğü Kuzgun dizisinde Dila ise büyük mücadeleler vermektedir. Cihan ise Kuzgun ile bir araya gelerek önemli adımlar atmıştır. Peki, son bölümün ardından Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, final yapacağı konuşulan o dizi hakkında bazı bilgiler
Kuzgun dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merakla beklenmeye başlandı. Dizinin son bölümünde oldukça heyecanlı dakikalar yaşanmasının ardından Kuzgun'un çektiği rest, Ferman'ın nasıl bir tepki vereceğini merak ettirmeye başladı. Peki, Kuzgun dizisinin 21. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? Kuzgun dizisi final mi yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KUZGUN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
Son bir haftadır özellikle sosyal medya üzerinden sıkça konuşulan Kuzgun dizisinin 24. bölümde final yapacağı, yapımcı ve yayıncı kuruluş tarafından henüz teyit edilmedi.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanın 12-13 Ekim tarihinde yayınlanması bekleniyor.
KUZGUN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Güneş’i, Kuzgun’la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun’a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal’ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun’un Güneş’le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun’a karşı hamleler yapmaya başlayacak. Kuzgun ve Cihan, Ferman’ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun’un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe’nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman’la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman’a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak. Fırat’ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila’nın Ferman’ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak. Dila ve Ferman’ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman’ın Dila’ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila’nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek.
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