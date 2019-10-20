Kuzey’den itiraf geldi mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Bir dakika uzunluğundaki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. Bölüm fragmanına Kuzey’in çıldırdığı anlarda damga vurdu. Öte yandan Yıldız’dan şaşırtan bir itiraf geldi. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümü kaçıranlar için kısa bir özet
Karadeniz’in doğal güzelliklerini gözler önüne seren Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 19 Ekim Cumartesi günü 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden eğlenceli sahnelerin olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümüne Yıldız’ın yaylayı terk etme kararı damga vurdu. Yıldız’ı durdurmaya çalışan Kuzey’in sözleri ise kafalarda soru işareti bıraktı. Aşk itirafı bekleyen dizi takipçileri heyecanla fragmanı bekliyordu. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünden ilk görüntüler…
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. Bölümünde; Yıldız, Kuzey’e ne kadar aşık olduğunu bir kez daha ispatlamıştır ama yine de kabul etmemektedir. Kuzey, belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini bu kadar net bir şekilde anlar. Ve korktuğu şey olur, kafası karışmaya başlar. Fakat olaylar öyle hızlı gelişir ki bunu düşünecek bir anı bile yoktur. Çünkü başı, bir an olsun beladan kurtulmaz. Kızlar ve Yıldız, Kuzey’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Fakat, kimsenin tahmin edemeyeceği bir gelişmeyle Kuzey, bu sefer de kurtulmayı başarmıştır. Artık Kuzey ve Yıldız’ın önünde hiçbir engel yoktur, kendileri dışında. Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf etmeye niyeti yoktur. Yıldız da Kuzey’in kafasının karıştığının farkındadır. Yıllardır beklediği ilan-ı aşkın gelmek üzere olduğunu zannettiği anda Yıldız, sert bir şekilde acı gerçeklerle yüzleşir. Hiçbir hikayenin ikinci kadını olmayacak, gerekeni yapacaktır. Kuzey’in ne yapacağını ise kimse bilmemektedir.
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