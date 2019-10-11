Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde sürpriz yakınlaşma! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 5. bölüm fragmanı
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta 5. bölümü ile ekranlara gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümüne Kuzey ve Yıldız’ın yakınlaştığı anlar damga vuracak. Kuzey'in Yıldız'a söyleyeceği romantik sözler, yıllar önce küllenen aşk yeniden mi doğuyor? sorusunu akıllara getirecek. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bilgiler.
Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12 Ekim Cumartesi akşamı 5. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde izleyenler sürpriz dolu anlara tanık olacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 5. bölüm kısa özeti...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde, hiç tahmin etmediği bir sürprizle karşılaşır. Kuzey, Yıldız’ın karşısında durmuş “gitme” demektedir. Yıldız, yıllardır Kuzey’den duymayı beklediği sözleri duymak üzeredir. Kuzey, Yıldız’a duymak istediklerini mi söyleyecektir, yoksa genç aşığın hayalleri yine yıkılacak mıdır?
Kuzey’in Yıldız için duyduğu vicdan azabı uzun sürmez çünkü uğraşması gereken büyük bir bela vardır. Alacaklısı Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için bu sefer başka bir yola başvurmuştur. Kuzey, iyice sıkışır.
Yıldız ve Kuzey, ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalışırlar. Kuzey’in peşindeki belalar, genç adamı zorladıkça Yıldızla olan düşmanlığı, yerini arkadaşlığa, belki de daha fazlasına bırakır. Yaşanan her olay, onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Yıldız, dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kaldığında ikili, yıllar sonra baş başa bir gece geçirir. Tüm fırtına dinip ortalık süt liman olduğunda ise ikiliyi, çok kötü bir sürpriz beklemektedir. Kuzey ve Yıldız, hiç ummadıkları bir tehlikeyle karşı karşıyadır.
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