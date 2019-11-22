Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 11. bölüm fragmanı
Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kuzey Yıldızı ilk Aşk, bu hafta 11. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Kuzey Yıldızı kimsenin göremeyeceği bir yere kaçıracak. Amacı Yıldız'ın kalbini fethetmek olan Kuzey beklemediği bir durumla karşılaşacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 11. bölüm fragmanı ve yeni bölümün ipuçları.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 23 Kasım Cumartesi akşamı 11. bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek. Şule'nin gelmesiyle işlerin karıştığı dizide bu hafta birbirinden ilginç anlar yaşanacak. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanları ve 11. bölüm özeti.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kuzey, amacına ulaşmış, sonunda Yıldız’ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve başbaşadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız’ı hiç tanımadığı bir Kuzey’le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey’in lehinedir, o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur. Başbaşa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzeyle Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları’nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe’dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe’nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Pembe bu sefer, makus talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey’in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız’ı beklemektedir.
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