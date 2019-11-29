Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde imkansız gerçek oluyor! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12. bölüm fragmanları
Çekimleri Ordu'da gerçekleşen ve yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu haftaki yeni bölümünde, Yıldız Şule'nin Kuzey'dan boşanmak istemediğini öğrenecek. Ancak aşıkların arasındaki buzdağının erimesiyle Yıldız kimsenin beklemediği bir şey yapar. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 30 Kasım Cumartesi akşamı 12. bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, İmkansız denen şey olacak ve Kuzey ve Yıldız arasındaki sorunlar çözülecek. İşte, İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kuzey’in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Yıldız’ın bunu öğrenmesi, Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecektir. Kuzey, bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Nahide ve Sefer’in destek gücü, yeterli olacak mıdır; şans, kimden yana olacaktır? Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Yıldız, yıllardır hayalini kurduğu aşkına hem bir nefes kadar yakın, hem de bir o kadar uzaktır. Sonunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olur. İmkansız denen şey olmuş, aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Bundan sonra aşıkların işi gerçekten çok zordur.
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