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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 23:00, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde imkansız gerçek oluyor! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12. bölüm fragmanları

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde imkansız gerçek oluyor! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12. bölüm fragmanları

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen ve yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu haftaki yeni bölümünde, Yıldız Şule'nin Kuzey'dan boşanmak istemediğini öğrenecek. Ancak aşıkların arasındaki buzdağının erimesiyle Yıldız kimsenin beklemediği bir şey yapar. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 30 Kasım Cumartesi akşamı 12. bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, İmkansız denen şey olacak ve Kuzey ve Yıldız arasındaki sorunlar çözülecek. İşte, İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey’in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Yıldız’ın bunu öğrenmesi, Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecektir. Kuzey, bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Nahide ve Sefer’in destek gücü, yeterli olacak mıdır; şans, kimden yana olacaktır? Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Yıldız, yıllardır hayalini kurduğu aşkına hem bir nefes kadar yakın, hem de bir o kadar uzaktır. Sonunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olur. İmkansız denen şey olmuş, aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Bundan sonra aşıkların işi gerçekten çok zordur.

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