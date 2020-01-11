Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Cumartesi akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 17. bölümüyle 18 Ocak 2020'de ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 17. bölümden ipuçları veren fragman da diziseverlerce paylaşıldı. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız’la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey’in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler. Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir. Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey’e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?