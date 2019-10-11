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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta 5. bölümü ile ekranlara geldi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın cumartesi akşamı yayınlanan bölümüne Kuzey ve Yıldız’ın yakınlaştığı anlar damga vurdu Dizinin heyecan dolu bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan 6. bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12 Ekim Cumartesi akşamı 5. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde izleyenler sürpriz dolu anlara tanık oldu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin 5. bölüm kısa özeti ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde, hiç tahmin etmediği bir sürprizle karşılaşır. Kuzey, Yıldız’ın karşısında durmuş “gitme” demektedir. Yıldız, yıllardır Kuzey’den duymayı beklediği sözleri duymak üzeredir. Kuzey, Yıldız’a duymak istediklerini mi söyleyecektir, yoksa genç aşığın hayalleri yine yıkılacak mıdır?

Kuzey’in Yıldız için duyduğu vicdan azabı uzun sürmez çünkü uğraşması gereken büyük bir bela vardır. Alacaklısı Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için bu sefer başka bir yola başvurmuştur. Kuzey, iyice sıkışır.

Yıldız ve Kuzey, ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalışırlar. Kuzey’in peşindeki belalar, genç adamı zorladıkça Yıldızla olan düşmanlığı, yerini arkadaşlığa, belki de daha fazlasına bırakır. Yaşanan her olay, onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Yıldız, dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kaldığında ikili, yıllar sonra baş başa bir gece geçirir. Tüm fırtına dinip ortalık süt liman olduğunda ise ikiliyi, çok kötü bir sürpriz beklemektedir. Kuzey ve Yıldız, hiç ummadıkları bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

 

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