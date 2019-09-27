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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 20:43, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız oyuna geliyor!

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız oyuna geliyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde, yangından Yıldız'ı sorumlu tutan Kuzey'in öfkesi dinmeyecek ve bu durum karşısında gerçek düşmanı sinsice ilerleyecek. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 3. bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı.

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 28 Eylül Cumartesi akşamı 3. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Karadeniz'de 20 yıl önce yaşanmış tek taraftı bir aşk öyküsünün yıllar sonra yeniden başlamasını ele alan dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecanlı anlar ekranlara gelecek. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 3. bölümünde yaşanacaklar.

3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız’ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey’i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sanmaktadır. Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damladır. İkili artık ezeli düşmandır. Bir araya gelmeleri imkansızdır. Yıldız’ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey’i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sanmaktadır.

Kamer’in Poyraz’a kaçması Mollaoğulları’nı Kadıoğulları’na karşı mağlup etmiştir. Şeref Mollaoğlunun bu mağlubiyeti kabullenmeye niyeti yoktur. Pembe’yi kullanarak rövanşını alacaktır. Kuzey ve Yıldız; Pembe ve Nahide’nin ağına düşer. İki inatçı keçi yıllar sonra nihayet ya tüm kozlarını paylaşacak ya da birbirlerini affedeceklerdir.

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