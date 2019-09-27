Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız oyuna geliyor!
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde, yangından Yıldız'ı sorumlu tutan Kuzey'in öfkesi dinmeyecek ve bu durum karşısında gerçek düşmanı sinsice ilerleyecek. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 3. bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı.
Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 28 Eylül Cumartesi akşamı 3. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Karadeniz'de 20 yıl önce yaşanmış tek taraftı bir aşk öyküsünün yıllar sonra yeniden başlamasını ele alan dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecanlı anlar ekranlara gelecek. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 3. bölümünde yaşanacaklar.
3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıldız’ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey’i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sanmaktadır. Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damladır. İkili artık ezeli düşmandır. Bir araya gelmeleri imkansızdır. Yıldız’ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey’i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sanmaktadır.
Kamer’in Poyraz’a kaçması Mollaoğulları’nı Kadıoğulları’na karşı mağlup etmiştir. Şeref Mollaoğlunun bu mağlubiyeti kabullenmeye niyeti yoktur. Pembe’yi kullanarak rövanşını alacaktır. Kuzey ve Yıldız; Pembe ve Nahide’nin ağına düşer. İki inatçı keçi yıllar sonra nihayet ya tüm kozlarını paylaşacak ya da birbirlerini affedeceklerdir.
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