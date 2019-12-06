Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çetin krizi fırsata çeviriyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7 Aralık Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına yeni bölümü ile çıkacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüme dair ipuçlarını verdiği fragmanına Kuzey'in uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalması damga vurdu. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanları.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'TA BU HAFTA NELER OLACAK?

Yıldız’ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey’in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin’den başkası değildir. Çetin, Kuzey’e ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şuleyle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır.

Yıldız’ın Kuzey’e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Sefer, Kuzey- Yıldız aşkı uğruna fedakarlığa ve acı çekmeye devam eder.

Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey- Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Yani Kuzey, öyle olacağını düşünmektedir. Fakat yanılır. Kuzey, bu sürecin sonunda büyük hayal kırıklığına uğrar.