Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 19. bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın merakla beklenen 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi ekranlara gelen fragmanına Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun düşmanlığının yeniden başlaması damga vurdu. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 19. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey, sonunda Yaşar’ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar’ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir.

Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey’in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey’le Yıldız’ı değil, Kamer’le Poyraz’ı da kapsamaktadır. Şeref ve Yaşar, artık tüm aşıkların düşmanıdır

Aşkına set çekilen yalnızca onlar değildir. Kuzey’in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey’in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey’in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.

Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.