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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yaşar'ı kimdir?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yaşar'ı kimdir?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte dizinin takipçileri oyuncuların yaşını ve hayatına dair bilgileri merak ediyorlar. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yaşar'ı Cezmi Baskın kimdir?

Dizideki rolü: YAŞAR KADIOĞLU (CEZMİ BASKIN)

Yıldız’ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.

Cezmi Baskın Kimdir? Kaç Yaşında?
11 Mart 1949 doğumlu ve 1.73 boyundaki Cezmi Baskın LCC Tiyatro Okulu'nda eğitim gördü.

Oynadığı Diziler;
Kayıtdışı (2017)

Nerdesin Birader? (2017)

Rüzgarın Kalbi (2016)

Bana Baba Dedi (2015)

Roman Havası (2014)

Gurbette Aşk (2014)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Bizim Okul (2013)

Akasya Durağı (2011)

Tatlı Bela Fadime (2007)

Fırtına (2006)

Çılgın Yuva (2005)

Ayrılsak da Beraberiz (2003)

Akasya Pasajı (2000)

Yılan Hikayesi (2000)

İkinci Bahar (1998)

İlişkiler (1997)

Ruhsar (1997)

Aile Bağları (1991)

Bizimkiler (1991)

Sinema;
Bebek Geliyorum Demez (2018)

Murtaza (2017)

İlk Öpücük (2017)

Kaç Kaçabilirsen (2017)

Ekşi Elmalar (2016)

Hadi İnşallah (2014)

Mucize (2014)

Sadece Sen (2014)

Bizum Hoca (2013)

Şevkat Yerimdar (2013)

Sürgün İnek (2013)

Hükümet Kadın (2012)

Ya Sonra (2011)

Devrimden Sonra (2011)

New York ta Beş Minare (2010)

Aşk Tesadüfleri Sever (2010)

Rina (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Güneşi Gördüm (2009)

Gecenin Kanatları (2009)

Beyaz Melek (2007)

Unutulmayanlar (2006)

Maskeli Beşler-Irak (2006)

Kısık Ateşte 15 Dakika (2006)

Organize İşler (2005)

Kahpe Bizans (1999)

Duruşma (1999)

Düttürü Dünya (1988)

El Kapıları (1988)

Yasak Cennet (1987)

Yolun Sonundaki Karanlık (1987)

Çark (1987)

Tiyatro;
Bir Picasso Lütfen

İstanbulname

Balım Müzikali

Ağır Roman

Memleketimden İnsan Manzaraları

Helikopter

Düğün Ya da Davul

Örnek Suçlar

Pislik

Teneke

Ödüller;
10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 'Jüri Özel Ödülü' (Dokuz)

14. Altın Koza Film Festivali 2007

'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)

6. Pune International Film Festival 2008 (Hindistan)

'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)

7. Karachi International Film Festival 2009 (Pakistan)

'En İyi Başrol Oyuncusu' ödülü (Beynelmilel)

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