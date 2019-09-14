Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yaşar'ı kimdir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte dizinin takipçileri oyuncuların yaşını ve hayatına dair bilgileri merak ediyorlar. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yaşar'ı Cezmi Baskın kimdir?
Dizideki rolü: YAŞAR KADIOĞLU (CEZMİ BASKIN)
Yıldız’ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.
Cezmi Baskın Kimdir? Kaç Yaşında?
11 Mart 1949 doğumlu ve 1.73 boyundaki Cezmi Baskın LCC Tiyatro Okulu'nda eğitim gördü.
Oynadığı Diziler;
Kayıtdışı (2017)
Nerdesin Birader? (2017)
Rüzgarın Kalbi (2016)
Bana Baba Dedi (2015)
Roman Havası (2014)
Gurbette Aşk (2014)
Her Şey Yolunda Merkez (2013)
Bizim Okul (2013)
Akasya Durağı (2011)
Tatlı Bela Fadime (2007)
Fırtına (2006)
Çılgın Yuva (2005)
Ayrılsak da Beraberiz (2003)
Akasya Pasajı (2000)
Yılan Hikayesi (2000)
İkinci Bahar (1998)
İlişkiler (1997)
Ruhsar (1997)
Aile Bağları (1991)
Bizimkiler (1991)
Sinema;
Bebek Geliyorum Demez (2018)
Murtaza (2017)
İlk Öpücük (2017)
Kaç Kaçabilirsen (2017)
Ekşi Elmalar (2016)
Hadi İnşallah (2014)
Mucize (2014)
Sadece Sen (2014)
Bizum Hoca (2013)
Şevkat Yerimdar (2013)
Sürgün İnek (2013)
Hükümet Kadın (2012)
Ya Sonra (2011)
Devrimden Sonra (2011)
New York ta Beş Minare (2010)
Aşk Tesadüfleri Sever (2010)
Rina (2009)
Neşeli Hayat (2009)
Güneşi Gördüm (2009)
Gecenin Kanatları (2009)
Beyaz Melek (2007)
Unutulmayanlar (2006)
Maskeli Beşler-Irak (2006)
Kısık Ateşte 15 Dakika (2006)
Organize İşler (2005)
Kahpe Bizans (1999)
Duruşma (1999)
Düttürü Dünya (1988)
El Kapıları (1988)
Yasak Cennet (1987)
Yolun Sonundaki Karanlık (1987)
Çark (1987)
Tiyatro;
Bir Picasso Lütfen
İstanbulname
Balım Müzikali
Ağır Roman
Memleketimden İnsan Manzaraları
Helikopter
Düğün Ya da Davul
Örnek Suçlar
Pislik
Teneke
Ödüller;
10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 'Jüri Özel Ödülü' (Dokuz)
14. Altın Koza Film Festivali 2007
'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)
6. Pune International Film Festival 2008 (Hindistan)
'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü (Beynelmilel)
7. Karachi International Film Festival 2009 (Pakistan)
'En İyi Başrol Oyuncusu' ödülü (Beynelmilel)
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