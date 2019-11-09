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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.11.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü sonrası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü sonrası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yayınlanan 9. bölümü sonrası, yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Özellikle, bu haftaki bölümde Kuzey ve Yıldız arasında başlayan yakınlaşma ile dizinin 10. bölümünde neler olacağına araştırılmaya başlandı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü sonrası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 9 Kasım Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, 20 yıllık aşk hikayesi yeniden mi başlayacak? sorusu damga vurdu? Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziyle ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, yine yapacağını yapmış, Yıldız’ın hayalleriyle oynamayı başarmış, onu yine derinden yaralamıştır. Ama bu kez Kuzey’in gerçekten suçu yoktur. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamıyordur bile. Ancak Yıldız’ın artık kendini onaracak ne gücü vardır ne de böyle bir isteği. Kuzey defterini sonsuza dek kapatacaktır, kararlıdır. Fakat Kuzey de artık son derece kararlıdır. Ne yapıp edip Yıldız’a aşkını inandıracak, kaybolan yıllarını geri alacaktır. Yıldız’ın yıllardır beklediği an, gelip çatmıştır.

Bundan sonra Kuzey, aşkı için divane olacak, biraz da o aşk acısı çekecektir. Kuzey, yine yapacağını yapmış, Yıldız’ın hayalleriyle oynamayı başarmış, onu yine derinden yaralamıştır. Ama bu kez Kuzey’in gerçekten suçu yoktur. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamıyordur bile. Ancak Yıldız’ın artık kendini onaracak ne gücü vardır ne de böyle bir isteği. Kuzey defterini sonsuza dek kapatacaktır, kararlıdır. Fakat Kuzey de artık son derece kararlıdır. Ne yapıp edip Yıldız’a aşkını inandıracak, kaybolan yıllarını geri alacaktır. Yıldız’ın yıllardır beklediği an, gelip çatmıştır. Bundan sonra Kuzey, aşkı için divane olacak, biraz da o aşk acısı çekecektir. Kuzey, Yıldız’ı için dağları bile delmeye hazırdır, kendinden o kadar emindir. Kuzey, kendinden ne kadar eminse, Yıldız da o kadar kararlıdır. Bu git gelli ilişki, iki ailenin de ayarlarıyla oynamaya devam etmektedir. Eski küsler barışsa da bu sefer yeni ayrılıklar, yeni küskünlükler gündeme gelir. Bu gidişata bir son vermek isteyen Kuzey’in kızları, herkesin bir arada olacağı, eski ve yeni küslerin barışacağı bir organizasyon düzenler.

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