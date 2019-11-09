Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü sonrası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 9 Kasım Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, 20 yıllık aşk hikayesi yeniden mi başlayacak? sorusu damga vurdu? Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziyle ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, yine yapacağını yapmış, Yıldız’ın hayalleriyle oynamayı başarmış, onu yine derinden yaralamıştır. Ama bu kez Kuzey’in gerçekten suçu yoktur. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamıyordur bile. Ancak Yıldız’ın artık kendini onaracak ne gücü vardır ne de böyle bir isteği. Kuzey defterini sonsuza dek kapatacaktır, kararlıdır. Fakat Kuzey de artık son derece kararlıdır. Ne yapıp edip Yıldız’a aşkını inandıracak, kaybolan yıllarını geri alacaktır. Yıldız’ın yıllardır beklediği an, gelip çatmıştır.

Bundan sonra Kuzey, aşkı için divane olacak, biraz da o aşk acısı çekecektir. Kuzey, yine yapacağını yapmış, Yıldız’ın hayalleriyle oynamayı başarmış, onu yine derinden yaralamıştır. Ama bu kez Kuzey’in gerçekten suçu yoktur. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamıyordur bile. Ancak Yıldız’ın artık kendini onaracak ne gücü vardır ne de böyle bir isteği. Kuzey defterini sonsuza dek kapatacaktır, kararlıdır. Fakat Kuzey de artık son derece kararlıdır. Ne yapıp edip Yıldız’a aşkını inandıracak, kaybolan yıllarını geri alacaktır. Yıldız’ın yıllardır beklediği an, gelip çatmıştır. Bundan sonra Kuzey, aşkı için divane olacak, biraz da o aşk acısı çekecektir. Kuzey, Yıldız’ı için dağları bile delmeye hazırdır, kendinden o kadar emindir. Kuzey, kendinden ne kadar eminse, Yıldız da o kadar kararlıdır. Bu git gelli ilişki, iki ailenin de ayarlarıyla oynamaya devam etmektedir. Eski küsler barışsa da bu sefer yeni ayrılıklar, yeni küskünlükler gündeme gelir. Bu gidişata bir son vermek isteyen Kuzey’in kızları, herkesin bir arada olacağı, eski ve yeni küslerin barışacağı bir organizasyon düzenler.