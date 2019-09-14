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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Şeref'i kimdir?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Şeref'i kimdir?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte dizinin takipçileri oyuncuların yaşını ve hayatına dair bilgileri merak ediyorlar. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Şeref'i, Hüseyin Soysalan kimdir?

Dizideki rolü: ŞEREF MOLLAOĞLU (HÜSEYİN SOYSALAN)

Ellili yaşlarının sonundaki Şeref, Kuzey’in inatçı mı inatçı babasıdır. Gönlü ne kadar geniş, kalbi ne kadar yumuşaksa yüzü de bir o kadar serttir. Bütün hayatını, gururu ve itibarı için yaşamıştır. Kuzey yüzünden can dostu Yaşar’la can düşmanı olmuştur.

Hüseyin Soyaslan Kimdir? Kaç Yaşında?

12.03.1959 Ankara doğumlu olan HüseyinSoysalan,1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarına girmiş, iki yıl Adana Devlet Tiyatrosunda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır.Ankara’da yaşarken Ferhunde Hanımlar,Ne Seninle Ne Sensiz adlı günlük dizilerde oynamıştır. 2008 yılından sonra İstanbul’a gelir.Pek çok dizi ve sinema filminde rol almaya başlar.Bunlardan bazıları ; Dolu Dizgin Yıllar,Dila Hanım,Ezel,Pars Narkoterör,Karadayı,Anneler ve Kızları,Cesur Yürek,Es Es,Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz,Kurtuluş Son Durak,Çukur.. gibi önemli projelerde yer almıştır.Bunun yanı sıra İstanbul’da en son oynadığı tiyatro oyunu Yücel Erten’in rejisörlüğünü yaptığı,Türker İnanoğlu prodüksiyonundaki “Bazıları Sıcak Sever/Balım” Müzikali olmuştur.

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