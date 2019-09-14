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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i kimdir?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i kimdir?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte dizinin takipçileri oyuncuların yaşını ve hayatına dair bilgileri merak ediyorlar. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir?

Dizideki rolü: KUZEY MOLLAOĞLU (İSMAİL DEMİRCİ)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız’ın gazabından koruyabilecek midir kendini?

İsmail Demirci Kimdir? Kaç Yaşında?

1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’ ve ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ‘’Reaksiyon’’ dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.

Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.

İsmail Demirci şu an, yönetmenliğini Ersoy Güler’in üstlendiği ‘’Kuzey Yıldızı’’ dizisinde Kuzey canlandırmaktadır.

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