Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, cumartesi akşamı 7. bölümü ile Show TV ekranlarında seyirci ile buluştu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu haftaki bölümünde, yine birbirinden komik ve eğlenceli anlar ekranlara yansıdı. Dizinin son bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, baş rolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 26 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde, Kuzey'in yaşadığı zor durum karşısında Yıldız ona yardım etti. Ancak Kuzey'in başı yine de beladan kurtulamadı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Yıldız, yine gitmeyi başaramamış; Kuzey’e karşı koyamamıştır. Kuzey'le bitmek bilmeyen savaşına kaldığı yerden devam etmektedir. Artık bu savaşa herkes dahildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları bir olup Kuzey'le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışırlar. Ama ne oynadıkları oyunlar, ne de başvurdukları yöntemler fayda etmez.
Kuzey'le Yıldız, bir araya gelemese de ne ayrı yapabilirler ne de birbirlerinin dertlerine sırt çevirebilirler. Kuzey, yine başını belaya soktuğunda ilk yetişen Yıldız olur. Kuzey’in başı ne beladan kurtulur, ne de yaşadığı hayal kırıklığının ardı arkası kesilir. Kızları yine Kuzey’i delirtmek için elinden geleni yapmıştır.
Kuzey, bir yandan kızlarıyla uğraşırken bir yandan da kendi içinde mücadele etmektedir. Sonunda korktuğu başına mı gelmektedir yoksa Kuzey gerçekten her şeyden vaz mı geçmiştir?
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