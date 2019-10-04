Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan sürpriz karar
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde, Kuzey'in Yıldız'ı kaçırdığı dedikodusu köye yayılıyor. Yıldız dedikodularla baş edemeyeceğini anlayınca geçmişini arkada bırakıp köyü terk etmeye karar veriyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.
Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5 Ekim Cumartesi akşamı 4. bölümüyle erkanlara gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu haftaki bölümünde, Yıldız aşkını kalbine gömmeye karar verecek. Herkes Yıldız'la Kuzey'n kaçtığını düşünürken, gerçek aslında çok farklı çıkacak. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 4. bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıkmış, Kuzey’le Yıldız, kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey’le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey’i şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur. Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey’e hissettirmiştir. Kuzey’in acilen kızlarını güvenli bir yere alması gerekmektedir. Fakat söz konusu Kuzey’in kızları olduğunda hiçbir yer güvenli değildir. Kızlar yine ne yapıp edip başlarını belaya sokacaktır.
Yıldız’ın Kuzey’i kaçırdığı dedikodusu, köye yayıldığında Yıldız; sabrının sonuna gelmiştir. Yıllardır uğraştıkları yetmiyormuş gibi bu kez de adı başkasıyla anılmaktadır. Köydeki herkes Yıldız yerine konuşmakta, Yıldız yerine düşünmektedir. Artık Yıldız’ın canına tak eder. Genç kadının tek bir çaresi vardır. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakacaktır.
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