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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.10.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan sürpriz karar

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan sürpriz karar

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde, Kuzey'in Yıldız'ı kaçırdığı dedikodusu köye yayılıyor. Yıldız dedikodularla baş edemeyeceğini anlayınca geçmişini arkada bırakıp köyü terk etmeye karar veriyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5 Ekim Cumartesi akşamı 4. bölümüyle erkanlara gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu haftaki bölümünde, Yıldız aşkını kalbine gömmeye karar verecek. Herkes Yıldız'la Kuzey'n kaçtığını düşünürken, gerçek aslında çok farklı çıkacak. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 4. bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıkmış, Kuzey’le Yıldız, kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey’le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey’i şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur. Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey’e hissettirmiştir. Kuzey’in acilen kızlarını güvenli bir yere alması gerekmektedir. Fakat söz konusu Kuzey’in kızları olduğunda hiçbir yer güvenli değildir. Kızlar yine ne yapıp edip başlarını belaya sokacaktır.

Yıldız’ın Kuzey’i kaçırdığı dedikodusu, köye yayıldığında Yıldız; sabrının sonuna gelmiştir. Yıllardır uğraştıkları yetmiyormuş gibi bu kez de adı başkasıyla anılmaktadır. Köydeki herkes Yıldız yerine konuşmakta, Yıldız yerine düşünmektedir. Artık Yıldız’ın canına tak eder. Genç kadının tek bir çaresi vardır. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakacaktır.

 

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