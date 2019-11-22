Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 11. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, cumartesi akşamı 11. bölümü ile ekranlara geldi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yayınlanan son bölümünde Kuzey aralarındaki buzları eritmek için Yıldız'ı kimsenin bulamayacağı bir yere kaçırdı. Dizinin ekranlara gelen son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 11. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 23 Kasım Cumartesi akşamı 11. bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Şule'nin gelmesiyle işlerin karıştığı dizide bu hafta birbirinden ilginç anlar yaşandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde, Kuzey Yıldızı kimsenin göremeyeceği bir yere kaçıracak. Amacı Yıldız'ın kalbini fethetmek olan Kuzey beklemediği bir durumla karşılaştı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kuzey, amacına ulaşmış, sonunda Yıldız’ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve başbaşadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız’ı hiç tanımadığı bir Kuzey’le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey’in lehinedir, o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur. Başbaşa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzeyle Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları’nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe’dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe’nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Pembe bu sefer, makus talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey’in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız’ı beklemektedir.
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