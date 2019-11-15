Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 10. bölümünde neler olacak?
Başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta ekranlara gelecek 10. bölümü öncesi, yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 10. bölümünde neler olacak?
Cumartesi akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu hafta 10. bölümüyle yayında olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Evine gittiği Yıldız’ın sert tepkisiyle karşılaşan Şule’ye bir tepki de Kuzey’den gelecek. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 10. bölüm fragmanları ve kısa özeti...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu haftaki yeni bölümünde;
Yıldız’ın yirmi yıldır hayalini kurduğu an gelip çatmış, Yıldız dünyanın en mutlu kadını olmuştur. Ama Şule’nin gelişiyle birlikte dünyası başına yıkılmıştır. Çünkü Şule sadece Kuzey’i terk edip giden, sorun teşkil etmeyecek olan bir eski eş değildir.
Kuzey için ne kadar önemsiz olursa olsun Kuzey’le Şule kâğıt üzerinde hala boşanmamıştır. Kuzey’in bile nerdeyse unuttuğu bu bilgi, Yıldız’ı dumura uğratır. Bir kere daha aldatılmış, bir kere daha hevesleri yarıda kalmıştır. Yıldız’ın payına hep gözyaşı düşmektedir. Artık gerçekten her şeyden vazgeçecektir. Kuzey, Yıldız’ı ikna etmek için, Yıldız’ı kendine inandırmak için her şeyi yapar.
Ama Yıldız’ın ikna olmaya niyeti yoktur. Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule’yi ikna etmeye çalışır. Şule’nin şimdilik sorun çıkarmaya niyeti yoktur. Uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka bir beklentisi yoktur.
Kuzey, bu yüzden tüm enerjisini Yıldız’a yoğunlaştırır. Yıldız Nuh der, peygamber demez. Tekrar tekrar yara almaktan fazlasıyla yorulmuştur. Bu yüzden, bu duruma kesin bir son vermek için büyük bir karar verir. Peki, bu hamlesi, Kuzey’i durdurmaya yetecek midir?
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