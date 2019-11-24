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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde Gökçe Yıldız'a ne söyledi?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde Gökçe Yıldız'a ne söyledi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 24 Kasım Cumartesi günü 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eğlenceli sahnelerin yaşandığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümüne Gökçe’nin Yıldız’ı ziyareti merak uyandırdı. Gökçe’nin ağzından çıkacakları merak eden izleyiciler kısa sürede yeni fragmanla karşılaştı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti.

Cumartesi dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman ekranlardaki yerini aldı. Mine ve Feride’nin, Gökçe’yi ikna etmeye çalıştığı tanıtımda Kuzey, Yıldız’la tekrar sevgili olmak istiyor. Yıldız’ın hasta olan Kuzey’e baktığı tanıtım eğlenceli sahneleriyle izleyenleri gülümsetiyor. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı…

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. Bölümünde; Kuzey amacına ulaşmış, sonunda Yıldız’ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve baş başadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız’ı hiç tanımadığı bir Kuzey’le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey’in lehinedir o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur. Baş başa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzey’le Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları’nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe’dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe’nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Pembe bu sefer, makûs talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey’in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız’ı beklemektedir.

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