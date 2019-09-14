Kuzey Yıldızı-İlk Aşk dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

14 Eylül Cumartesi izleyicileriyle buluşacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın fragmanı yayınlandı. Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey’in (İsmail Demirci) kızlarıyla birlikte köyüne geri döndüğü heyecan dolu tanıtımda, Kuzey’in geldiğini öğrenen Yıldız’ın (Aslıhan Güner) tepkisi sert oluyor. Yıldız’ın yıllar önce kendisini terk eden Kuzey’e öfkesi dinmezken, ikilinin atışmaları eğlenceli anlara sahne oluyor. Kızlarıyla birlikte köyüne geri dönen Kuzey’e neler olacağı ise merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 1. Bölümünde neler olacak?

Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır.

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey’i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etmektedir. Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

'Kuzey Yıldızı'nda başrolleri Aslıhan Güner ile İsmail Demirci paylaşırken Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan ve Uğur Demirpehlivan romantik, komik ve macera dolu 'Kuzey' ile 'Yıldız'ın aşk hikâyesinin diğer kahramanları.

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.

KUZEY MOLLAOĞLU (İsmail Demirci)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de 'Yıldız'ın gazabından koruyabilecek midir kendini?

YILDIZ KADIOĞLU (Aslıhan Güner)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri... O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan 'Kuzey'i bekleyen 'Yıldız', otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. 'Kuzey'in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası 'Kuzey'ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.