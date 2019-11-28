Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde, Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey’in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız’ı beklemektedir.

Kuzey, amacına ulaşmış, sonunda Yıldız’ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve başbaşadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız’ı hiç tanımadığı bir Kuzey’le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey’in lehinedir, o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur. Başbaşa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzeyle Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları’nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe’dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe’nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Pembe bu sefer, makus talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey’in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız’ı beklemektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12. Bölümünde neler olacak?

Aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar.

Kuzey’in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Yıldız’ın bunu öğrenmesi, Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecektir. Kuzey, bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Nahide ve Sefer’in destek gücü, yeterli olacak mıdır; şans, kimden yana olacaktır? Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Yıldız, yıllardır hayalini kurduğu aşkına hem bir nefes kadar yakın, hem de bir o kadar uzaktır. Sonunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olur. İmkansız denen şey olmuş, aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Bundan sonra aşıkların işi gerçekten çok zordur.