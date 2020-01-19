Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölümde Yıldız korkuttu – Yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Yıldız Yaşayacak mı?)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanında; Yerde hareketsiz şekilde yatan Yıldız’ı bulan ve hastaneye yetiştiren Kuzey’in büyük bir vicdan azabı çektiği tanıtımda komaya giren Yıldız’a ne olacağı merakla bekleniyor. Aile üyelerinin Kuzey’i suçladığı anlar dikkat çekerken, yüzüğü Yıldız’ın eline takan Kuzey gözyaşlarına hakim olamıyor.

YILDIZ'A NE OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 17.Bölümünde; Kuzey'in Yıldız'a testinin son aşaması olan bilmece tüm herkesin seferber olmasına neden oldu. Yıldız'ın bilmeceyi çözmesi aynı zamanda büyük bir felaketi de beraberinde getirdi. S

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, Yıldız’ı Çetinle birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey, iyice delirir ama Yıldız’ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur. Onun için önemli olan tek şey Kuzey’in Şule’den kurtulmasıdır. Bunun için elinden gelen herşeyi yapmıştır artık yapılacak tek şey, beklemektir. Fakat bu bekleme süreci, Yıldız’ı fazlasıyla husursuz eder. Bir türlü Çetin’den beklediği hamle gemlemektedir.

Yıldız, tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlamıştır. Her yerde Çetin’i aramaya başlar. Fakat Çetin de kendi planını devreye sokmuştur. Yıldız, herşeyden habersiz, Çetin’den gelecek haberi beklerken hiç beklemediği bir şey olur. Yıldız, bunu hiç hesaba katmamıştır.

Yıldız’ın Kuzey için verdiği sınavlar sadece bununla kalmaz. Yıldız, sonunda öyle bir sınav verecektir ki bu sınavın sonunda Kuzey, büyük bir vicdan azabıyla yüzleşecektir. Yıldız, Kuzey için herşeyini riske atacağını bir kez daha ispat etmiştir.