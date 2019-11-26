Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı
Mine ve Feride’nin, Gökçe’yi ikna etmeye çalıştığı tanıtımda Kuzey, Yıldız’la tekrar sevgili olmak istiyor. Yıldız’ın hasta olan Kuzey’e baktığı tanıtım eğlenceli sahneleriyle izleyenleri gülümsetiyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümün ardından yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. Bölümünde; Kuzey amacına ulaşmış, sonunda Yıldız’ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve baş başadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız’ı hiç tanımadığı bir Kuzey’le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey’in lehinedir o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur.
Baş başa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzey’le Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları’nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe’dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe’nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Pembe bu sefer, makûs talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey’in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız’ı beklemektedir.
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