Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanında Yıldız'dan rest! Son bölümde neler oldu?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanında son bölümde yaşanan gerilimin ardından merakla bekleniyordu. Yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. bölüm fragmanında, Yıldız olan biten karşısında sert bir tavır sergilemektedir. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar hakkında bazı bilgiler
Son bölümde Kuzey'in, Yıldız için onca mücadelesi Şule'nin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden karmakarışık bir hale gelmiştir. Şule'nin sözlerinin ardından Kuzey'e karşı tavır koyan Yıldız, artık ilişkinin yürümeyeceği yönünde mesajlar vermiştir. İşte, tüm bunların yaşandığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER EKRANA GELECEK?
Şule’nin geri döndüğü tanıtımda Kuzey’in hala evli olduğunu öğrenen Yıldız öfkeden deliye dönüyor. Kuzey, Yıldız’ın aşkından vazgeçmezken, Şule bir kez daha Yıldız’ın karşısına çıkıyor. Şule, Kuzey ve Yıldız aşkına darbe vururken, ikilinin tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 9. Bölümünde; Kuzey yine yapacağını yapmış, Yıldız’ın hayalleriyle oynamayı başarmış, onu yine derinden yaralamıştır. Ama bu kez Kuzey’in gerçekten suçu yoktur. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamıyordur bile. Ancak Yıldız’ın artık kendini onaracak ne gücü vardır ne de böyle bir isteği. Kuzey defterini sonsuza dek kapatacaktır, kararlıdır. Fakat Kuzey de artık son derece kararlıdır. Ne yapıp edip Yıldız’a aşkını inandıracak, kaybolan yıllarını geri alacaktır. Yıldız’ın yıllardır beklediği an gelip çatmıştır. Bundan sonra Kuzey, aşkı için divane olacak, biraz da o aşk acısı çekecektir. Kuzey, Yıldız’ı için dağları bile delmeye hazırdır, kendinden o kadar emindir. Kuzey kendinden ne kadar eminse, Yıldız da o kadar kararlıdır. Bu git gelli ilişki, iki ailenin de ayarlarıyla oynamaya devam etmektedir. Eski küsler barışsa da bu sefer yeni ayrılıklar, yeni küskünlükler gündeme gelir. Bu gidişata bir son vermek isteyen Kuzey’in kızları herkesin bir arada olacağı, eski ve yeni küslerin barışacağı bir organizasyon düzenler. Kuzey ve Yıldız, başlamak için tam yirmi yıl bekleyen aşk hikayesine sonunda başlayacaklar mıdır?
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