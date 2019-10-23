Kuruluş Osman'ın yeni tanıtımı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın ilk bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı. İlk etapta Diriliş Osman adıyla beklenen daha sonra ismi Kuruluş Osman olarak belirlenen dizide başarılı oyuncu Burak Özçivit Osman Gazi rolüne hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte, Kuruluş Osman'ın yeni tanıtım fragmanı ve yayın tarihi ile ilgili merak edilenler.
TRT1 ekranlarında uzun süre devam eden ve geçen sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, twitter hesabı üzerinden, Kuruluş Osman'ın yeni fragmanının yayımlanacağını duyurmuştu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan dizinin 23 Ekim'de yayınlanan ikinci tanıtımında ise izleyiciyi heyecanlandıran anlar yer aldı. Peki, Kuruluş Osman birinci bölüm ne zaman, hangi gün? İşte, diziyle ilgili detaylar...
KURULUŞ OSMAN 2. TANITIM FRAGMANI ÖZETİ
Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanında, dikkat çeken anlar yaşandı. Fragmana, Burak Özçivit'in topluluk karşısında söylediği şu sözler damga vurdu;
"Beylerim, malalarım. Nicedendir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün... Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz bize yeter!
İmdi! Azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi! Şahadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazma vaktidir! İmdi! Milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız!"
KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyordu. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyordu.
Ancak, çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final kararı almasının ardından, Kuruluş Osman için bu günün seçilecei düşünülüyor.
Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle