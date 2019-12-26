Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 7. bölümde neler olacak?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı Kuruluş Osman, 25 Aralık akşamı sevenleriyle buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Ertuğrul Bey'in obaya geri döneceği söylentisi ekranlara yansıdı. Heyecanlı bölüm sonrası Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun’un şifasını Yannis’in elinden alıp Kulucahisar Kalesi’nin arkasındaki gizli el olan Yannis’i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman’ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman’ı karşılayan kişi, Yannis’in ta kendisidir. Osman ile Yannis’in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı’yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis’in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı’nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?