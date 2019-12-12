Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanından görüntüler

Sevilen dizi Kuruluş Osman, 11 Aralık akşamı Osman Bey'in kaçırılmasıyla heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Kuruluş Osman'ın ekranlara gelen son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 5. bölüm fragmanına Osman Bey ve amcası Dündar'ın karşı karşıya gelmesi damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yassin kanlı planını hayata geçirerek, göl kenarındaki pazarı basıp Edebali'nin kızı Bala Hatun'u kaçırır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yassin, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenecek mi? Kafesli çadırda can pazarını ve Baha Batun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?