Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Alişar Bey kararını veriyor

Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümü sonrası yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Alişar Bey ve Şeyh Edebali'nin karşı karşıya geldiği yeni bölüm fragmanı haftaya Kuruluş Osman'da heyecan dolu anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. Peki, Kuruluş Osman'da haftaya neler yaşanacak? İşte, Kuruluş Osman'ın 9. yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?