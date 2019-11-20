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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir, nereli?

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir, nereli?

Yabancı güzel Alma Terzic, Kuruluş Osman’ın oyuncularından biri oldu. Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi isimlerle çalışacak olan Alma Terzic, Kuruluş Osman'da Sofia karakterini canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir, nereli?

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Alma Terzic'in hayatına dair merak edilenleri derledik:

Boşnak oyuncu Alma Terziç, 11 Temmuz 1987’de tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Savaş yıllarını gören güzel oyuncu, 2008 yılında “Kar isimli sinema filminde rol aldı. 2011 yılınca Angelina Jolie'nin hazırlayıp yönettiği Kan ve Aşk filminde başarıyla oynayan Alma Terziç daha sonra 2012 yılında Veda isimli dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Fahriye Evcen ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerle çalıştı.

2013 yılında Alma Terziç “Öyle Sevdim ki Seni” filminde oynadı ve bu filmle tanındı. 2017 yılında “Savaşçı” dizisinin ekibine dahil olan Alma Terziç bu dizide bir ajanı canlandırdı.

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Tarihi dizi Kuruluş Osmanın oyuncuları kimler İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri
Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri

Alma Terziç'in Oynadığı Filmler ve Diziler:

2019 Kuruluş Osman dizisi Sofia
2019 Nöbet dizisi Jennefer
2017 Savaşçı dizisi Pia
2014 Şeref Meselesi dizisinde (Gül) rolü
2014 Muhteşem Yüzyıl Handan Sultan
2013 Üç Yol (Sinema Filmi)
2013 Öyle Sevdim ki Seni filminde (Olga) rolü
2013 Fatih dizisinde (Züleyha) rolü
2012 Veda dizisinde (Eirene) rolü
2011 Mavi Kelebekler dizisi

 

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