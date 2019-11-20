Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir, nereli?
Yabancı güzel Alma Terzic, Kuruluş Osman’ın oyuncularından biri oldu. Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi isimlerle çalışacak olan Alma Terzic, Kuruluş Osman'da Sofia karakterini canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir, nereli?
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Alma Terzic'in hayatına dair merak edilenleri derledik:
Boşnak oyuncu Alma Terziç, 11 Temmuz 1987’de tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Savaş yıllarını gören güzel oyuncu, 2008 yılında “Kar isimli sinema filminde rol aldı. 2011 yılınca Angelina Jolie'nin hazırlayıp yönettiği Kan ve Aşk filminde başarıyla oynayan Alma Terziç daha sonra 2012 yılında Veda isimli dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Fahriye Evcen ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerle çalıştı.
2013 yılında Alma Terziç “Öyle Sevdim ki Seni” filminde oynadı ve bu filmle tanındı. 2017 yılında “Savaşçı” dizisinin ekibine dahil olan Alma Terziç bu dizide bir ajanı canlandırdı.
Alma Terziç'in Oynadığı Filmler ve Diziler:
2019 Kuruluş Osman dizisi Sofia
2019 Nöbet dizisi Jennefer
2017 Savaşçı dizisi Pia
2014 Şeref Meselesi dizisinde (Gül) rolü
2014 Muhteşem Yüzyıl Handan Sultan
2013 Üç Yol (Sinema Filmi)
2013 Öyle Sevdim ki Seni filminde (Olga) rolü
2013 Fatih dizisinde (Züleyha) rolü
2012 Veda dizisinde (Eirene) rolü
2011 Mavi Kelebekler dizisi
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