Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terziç kim, nereli?
Prenses Sofia, Kuruluş Osman dizisinin öne çıkan karakterlerinden biri oldu. Tarihi dizide Osman Gazi’nin baş düşmanı Prenses Sofia'yı Boşnak dizi ve sinema oyuncusu Alma Terziç, canlandırıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terziç kim, nereli?
Boşnak asıllı Alma Terziç, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya’da dünyaya geldi. Dört yıl oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2008 yılında Kar (Snow) adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. 2011 yılında, Angelina Jolie’nin senaryosunu yazıp aynı zamanda da yönetmenliğini de yaptığı, Bosna Savaşı'nı anlatan filmi, "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) filmindeki "Hana" rolü ile tanındı. Savaşçı dizisinde ise Eva karakterine hayat verdi. 7 yaşından bu yana oyunculuk yapan Alma Terziç, Kuruluş Osman dizisinde Prenses Sofia'yı canlandırıyor.
Alma Terziç’in Dizileri
2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Ester Hatun
2015 - Güllerin Savaşı - Brooke
2014 - Şeref Meselesi - Gül
2013 - Fatih - Züleyha
2012 - Veda - Eirene
2011 - Mavi Kelebekler
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