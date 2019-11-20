Kuruluş Osman'ın Nizamettin'i Uğur Aslan kimdir?
Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına başlıyor. Dizide 'Nizamettin' karakterine hayat veren oyuncu Uğur Aslan'ın kim olduğu ise diziseverler tarafından merak ediyor. Pek çok vatandaş, Uğur Aslan'un özel yaşamı ve kariyeri hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Nizamettin'i Uğur Aslan kimdir?
9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. "Keşanlı Ali Destanı" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" gibi tiyatro oyunlarında rol alan Uğur Aslan, "Kara Sevda" dizisindeki rolüyle dikkatleri çekti.
Geçmişte pek çok dizide rol alan Uğur Aslan, şimdilerde ise Kuruluş Osman adlı diziyle ekranlara geri dönecek.
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