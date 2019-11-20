Kuruluş Osman'ın Kalanoz'u Abdül Süsler kimdir?
Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri de Abdül Süsler oldu. Usta oyuncu Doç. Müşfik Kenter’in asistanı olarak akademik hayatına başlayan Abdül Süsler, Don Kişot, Leyla’nın Evi, Çalıkuşu ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarıyla biliniyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Kalanoz'u Abdül Süsler kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok dikkat çeken isimlerden biri de Abdül Süsler. Tiyatro oyunlarının başarılı ismi Abdül Süsler, Kuruluş Osman'da Kalanoz karakterine hayat verecek. İşte, Abdül Süsler'in hayatına dair bilgiler...
Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul doğdu. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu’nda başladı. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam etti. Eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı’nı tamamlayarak devam etti.
Abdül Süsler, eğitiminin ardından Usta oyuncu Doç. Müşfik Kenter’in asistanı olarak akademik hayatına başladı. 2014 Ekim ayına kadar Haliç Üniversitesi’nde Öğretim görevlisi, Konservatuvar Müdür Yardımcısı ve Tiyatro Bölümü Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Eğitim ve Akademik hayatı devam ederken Süsler, Türkiye’nin özel ve ödenekli tiyatrolarında görev aldı.
Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Abdül Süsler’in sesine birçok televizyon programından, belgeselden ve reklamdan aşinayız. 2016 yılında İDSO ile birlikte Süleyman Alnıtemiz’in bestelediği Anzak Kanlısırt eserinde karşımıza anlatıcı olarak çıktı.
2018 yılında Hürkuş filminde karşımıza İngiliz Binbaşı Sir Thomas olarak çıkacaktır. Süsler lisanslı bir binici ve aynı zamanda siyah kuşak aikido eğitmenidir. Halen İstanbul Kemerburgaz-Altınbaş Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nu çalıştırmakta ve TİYSAV’da Giovanni Papini’nin başyapıtı GOG romanından uyarlanan GOG adlı tiyatro eserinde GOG rolünü üstlenmektedir.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Müziksiz Evin Konukları
Don Kişot
Leyla’nın Evi
Çalıkuşu
Kibarlık Budalası
Üç Kuruşluk Opera
Tarlakuşuydu Juliet
Casablanca
Yarın Cumartesi
Yarım Bardak Su
Aksak İstanbul Hikayeleri
Yalandan Kim Ölmüş
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle