Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
TRT1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, Kuruluş Osman'ın tanıtım fragmanından ilk görüntüler.
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ tiwitter hesabı üzerinden, merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtım fragmanının yayınlanacağını duyurmuştu. Daha önce adı Diriliş Osman olarak belirlenen daha sonra ismi Kuruluş Osman olarak değiştirilen dizinin fragmanından ilk görüntüler geldi. 9 Ekim Çarşamba akşamı twitter üzerinden yayınlanan fragman izleyenleri heyecanlandırdı. İşte, Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanından kareler....
YENİ DİZİ— atv (@atvcomtr) October 9, 2019
Kuruluş Osman ilk tanıtım yayında. #KuruluşOsman yakında #atv'de! @Kurulusosmanatv @KurulusDizisi @mmehmetbozdag @bozdagfilm pic.twitter.com/dk4JytmVoy
MEHMET BOZDAĞ TWİTTER'DAN DUYURDU
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ daha önce Kuruluş Osman'la ilgili şu açıklamayı yapmıştı;
"Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman'ın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Ancak dizinin Ekim ayının sonuna doğru ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.
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