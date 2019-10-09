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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 21:31, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

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Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

TRT1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, Kuruluş Osman'ın tanıtım fragmanından ilk görüntüler.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ tiwitter hesabı üzerinden, merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtım fragmanının yayınlanacağını duyurmuştu. Daha önce adı Diriliş Osman olarak belirlenen daha sonra ismi Kuruluş Osman olarak değiştirilen dizinin fragmanından ilk görüntüler geldi. 9 Ekim Çarşamba akşamı twitter üzerinden yayınlanan fragman izleyenleri heyecanlandırdı. İşte, Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanından kareler....

MEHMET BOZDAĞ TWİTTER'DAN DUYURDU

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ daha önce Kuruluş Osman'la ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Ancak dizinin Ekim ayının sonuna doğru ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.

 

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