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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.11.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümden ilk görüntüler

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Kuruluş Osman'ın ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümden ilk görüntüler

Bozdağ Film'in yapımcılığını yaptığı, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Sahuran Hünel gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman, çarşamba akşamı 1. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyenlerin merakla beklediği Kuruluş Osman'ın ilk bölümüne, amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman'ın göstermiş olduğu kahramanlık anları damga vurdu. Dizinin birinci bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, 20 Kasım Çarşamba akşamı 1. bölümü ile seyiricilere merhaba dedi. Uzun süredir beklenen Kuruluş Osman'ın birinci bölümünde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu çerçevesinde ilk hamleler yapıldı. Peki, Kuruluş Osman'ın 1. bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman'ın yen bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler.

KURULUŞ OSMAN'IN 1. BÖLÜMÜNÜN ÖZETİ

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu ve dizideki rolleri şöyle;

Saruhan Hünel - Alişar
İsmail Hakkı Ürün - Samsa
Özge Törer - Bala Hatun
Abdül Süsler - Kalanoz
Ragıp Savaş - Dündar
Alma Terziç - İsodora
Ayşegül Günay Demir - Zöhre
Nurettin Sönmez - Bamsı
Seda Yıldız - Şeyh Edebali

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