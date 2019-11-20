Kuruluş Osman'ın ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümden ilk görüntüler
Bozdağ Film'in yapımcılığını yaptığı, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Sahuran Hünel gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman, çarşamba akşamı 1. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyenlerin merakla beklediği Kuruluş Osman'ın ilk bölümüne, amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman'ın göstermiş olduğu kahramanlık anları damga vurdu. Dizinin birinci bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı.
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, 20 Kasım Çarşamba akşamı 1. bölümü ile seyiricilere merhaba dedi. Uzun süredir beklenen Kuruluş Osman'ın birinci bölümünde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu çerçevesinde ilk hamleler yapıldı. Peki, Kuruluş Osman'ın 1. bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman'ın yen bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler.
KURULUŞ OSMAN'IN 1. BÖLÜMÜNÜN ÖZETİ
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu ve dizideki rolleri şöyle;
Saruhan Hünel - Alişar
İsmail Hakkı Ürün - Samsa
Özge Törer - Bala Hatun
Abdül Süsler - Kalanoz
Ragıp Savaş - Dündar
Alma Terziç - İsodora
Ayşegül Günay Demir - Zöhre
Nurettin Sönmez - Bamsı
Seda Yıldız - Şeyh Edebali
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