Kuruluş Osman’ın Dündar’ı Ragıp Savaş kimdir?
Kuruluş Osman’ın başrol oyuncularından biri de usta oyuncu Ragıp Savaş oldu. Sinema kariyerine 2004 yılında ‘Neredesin Firuze’ adlı filmle adım atan Ragıp Savaş, Kuruluş Osman dizisinde Dündar karakterine hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman’ın Dündar’ı Ragıp Savaş kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok merak edilen isimlerden biri de Dündar karakterini canlandıracak olan Ragıp Savaş oldu. Pek çok dizi projesiyle tanınan Ragıp Savaş, "Neredesin Firuze?" filmindeki performansıyla adından söz ettirmişti. İşte, Ragıp Savaş'ın hayatına ilişkin bilgiler...
Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te dünyaya geldi. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
1990 yılında yüksek dereceyle mezun olan Ragıp Savaş, aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.
Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.
Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.
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