Kuruluş Osman’ın Batur'u Eren Hacısalihoğlu kimdir?
Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri de Eren Hacısalihoğlu oldu. Yakışıklı ve deneyimli oyuncu Eren Hacısalihoğlu, tarihi dizi Kuruluş Osman’da Batur karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Kuruluş Osman’ın Batur'u Eren Hacısalihoğlu'nun hayatına dair bilgiler...
Eren Hacısalihoğlu, tarihi dizi projelerinde yer almaya devam ediyor. Daha önce Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer alan Eren Hacısalihoğlu, Batur karakteriyle Kuruluş Osman ekibine dahil oldu. Peki, Kuruluş Osman’ın Batur'u Eren Hacısalihoğlu kimdir?
Eren Hacısalioğlu, 5 Haziran 1986 Trabzon Akçaabat'ta dünyaya geldi. İstanbul Haliç Üniversitesi’nden mezun olduktan 2011 yılında Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı Eren Hacısalihoğlu; Payitaht Abdülhamid, Aşk Yalanı Sever, Asla Vazgeçmem, Kalbim Ege’de Kaldı, Kadim Dostum, Benim İçin Üzülme, Ve İnsan Aldandı dizilerinde rol aldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili adlı dizide Demiray karakterine hayat verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle