Kuruluş Osman’ın Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz kimdir?
Buse Arslan Akdeniz, 20 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden oldu. Genç yaşında pek çok projede yer alan Buse Arslan Akdeniz, tarihi dizi Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakterini canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman’ın Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok dikkat çeken isimlerden biri de Buse Arslan Akdeniz. Daha önce Kocaman Ailem, Aşk Yalanı Sever, Benim Hala Umudum Var ve Yalan Dünya dizilerinde rol alan Buse Arslan Akdeniz, Kuruluş Osman'da Aygül Hatun'u canlandıracak. İşte, Kuruluş Osman’ın Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz'in hayatına dair bilgiler..
Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle