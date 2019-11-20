Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşında?
Uzun bir süredir ekran projelerinden uzak olan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman’ın başrol oyuncularından biri oldu. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterini canlandıracak. Saruhan Hünel, bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde şarkıcı Alişan ile başrolü üstlenmişti. Peki, Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok dikkat çeken isimlerden biri de Saruhan Hünel. Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da Alişar'a hayat verecek. İşte, Saruhan Hünel'in hayatına ilişkin bilgiler...
Muharrem Saruhan Hüne, 7 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi, Türk oyuncu. Anne tarafı Arap olan, Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Saruhan Hünel'in baba tarafı ise Arnavut kökenlidir. Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur. Hünel, şu an Aşk ve Mavi dizisinin kadrosunda yer almıştı.
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