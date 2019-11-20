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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşında?

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Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşında?

Uzun bir süredir ekran projelerinden uzak olan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman’ın başrol oyuncularından biri oldu. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterini canlandıracak. Saruhan Hünel, bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde şarkıcı Alişan ile başrolü üstlenmişti. Peki, Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok dikkat çeken isimlerden biri de Saruhan Hünel. Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da Alişar'a hayat verecek. İşte, Saruhan Hünel'in hayatına ilişkin bilgiler...

Muharrem Saruhan Hüne,  7 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi, Türk oyuncu. Anne tarafı Arap olan, Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Saruhan Hünel'in baba tarafı ise Arnavut kökenlidir. Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur. Hünel, şu an Aşk ve Mavi dizisinin kadrosunda yer almıştı.

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Tarihi dizi Kuruluş Osmanın oyuncuları kimler İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri
Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri
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