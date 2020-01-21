Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey'in haberi obaya geliyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 22 Ocak akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında yer alan Osman Bey ve Dündar Bey'in restleşmesi bu hafta Kuruluş Osman'dan dengelerin değişeceğinin ipuçlarını verdi. Ertuğrul Bey'in hastalık haberi ise obada şok etkisi yaratacak. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?