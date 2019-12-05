Kuruluş Osman'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Osman esir alınıyor!
Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümü sonrası 4. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 4. bölüm fragmanına Bamsı Bey ile Dündar Bey'in Osman Bey için karşı karşıya geldiği sahneler damga vurdu. Osman'ın esir alınması ise şimdiden yeni bölüm heyecanını arttırdı. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Kuruluş Osman'ın 4. bölüm fragmanı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 4 Aralık akşamı 3. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'da bu hafta merak uyandıran sahneler yer aldı. Dizinin son bölümü sonrası 11 Aralık tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
"Oğuz töresince bir ahlak medeniyeti inşa edene deyyun durmak yok!"#KuruluşOsman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de #atv'de!@Kurulusosmanatv @mmehmetbozdag @bozdagfilm pic.twitter.com/109Ycyx5Zc— atv (@atvcomtr) December 4, 2019
KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu.
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