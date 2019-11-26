Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Yorgopolos ile gizli anlaşma
Yayın hayatına geçen hafta başlayan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu haftaki yeni bölümünde, Osman, Aybars'ın katillerinin kalede yuvarlanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girecek, güvendiği tek kişi olan Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapacak. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanları.
Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, bu hafta yeni bölümü ile sevenlerini karşısına çıkacak. Dizide bu hafta katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendisini kurtaran rahibeler ile karşılaşacak. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanları ve 2. bölümün kısa özeti.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NE OLACAK?
Osman, Aybars'ın katillerinin kalede yuvarlanan bir ihanet şebekesi olduğunu gizlice kaleye girerek, güvendiği tek kişi olan Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bie anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendisini kurtaran rahibeler ile karşılaşır. Osman, rahibelerin aslında kim olduğunu öğrenebilecek mi?
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