Kuruluş Osman'dan yeni fragman geldi - Kuruluş Osman ne zaman hangi günler yayınlanacak?
Kuruluş Osman dizisinden yeni fragman geldi. Yeni fragmana Osman Gazi’nin obadaki görüntüleri damga vurdu. Trt1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, Atv’de yayınlanacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman, hangi günler yayınlanacak?
Tarihi dizi Kuruluş Osman’ın tarihi için geri sayım devam ederken; 2. Tanıtım ekranlarda yayınlanmaya başladı. Kuruluş Osman'ın yeni fragmanında Osman Gazi obasına “İmdi milletimizin ikbali için ve mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?” sözleriyle sesleniyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman hangi günler yayınlanacak?
KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı. Dizinin yayın günü için ise farklı bir iddia söz konusu. İddialara göre, Atv'nin çarşamba dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. bölümüyle final yapacak. Final ardından .arşamba akşamları Kuruluş Osman yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle