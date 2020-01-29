Kuruluş Osman yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman’ın yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala 2. Fragman paylaşıldı. Fragmana Osman Bey'in "Doğrulanmış

"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..." sözleri damga vurdu. 55 saniye uzunluğundaki Kuruluş Osman 8. Bölüm 2. Fragmanında Osman Bey, Şeyh Edebali’nin kararını sorguluyor. Osman Gazi’yi elinden kaçıran Sofia ise yeni bir tuzak için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?