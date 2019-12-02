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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.12.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

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Kuruluş Osman yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman dizisinin 3. Bölümü için geri sayım devam ederken 2 fragman birden geldi. 4 Aralık tarihli gelişmelere dair ipuçları veren Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanlarında Osman Gazi ihanetin bedelini ödetmek için harekete geçiyor. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman yeni bölümünden ilk görüntüler…

Kuruluş Osman macerası kaldığı yerden devam ediyor. Kasım ayında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman, 4 Aralık Çarşamba günü 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatından kesitler içeren dizinin yeni bölümüne dair 2 fragman birden yayınlandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'da Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanlarını Instagram hesabından paylaştı. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet...

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm ilk fragmanına Osman Gazi’nin duası damga vurdu. Osman şu şekilde dua ediyor:
"Allah'ım bu toprakları aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin. Bu düşü gerçek eyle..."

Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanında ise intikam yemini eden Kuruluş Osman'ın şu sözleri dikkat çekti: “Cenk değil, şahadet vaktidir. Kim ki hainlik yaparsa acımam, sel olur yakar; ateş olur yakarım”

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

 

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