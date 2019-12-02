Kuruluş Osman yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?
Kuruluş Osman dizisinin 3. Bölümü için geri sayım devam ederken 2 fragman birden geldi. 4 Aralık tarihli gelişmelere dair ipuçları veren Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanlarında Osman Gazi ihanetin bedelini ödetmek için harekete geçiyor. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman yeni bölümünden ilk görüntüler…
Kuruluş Osman macerası kaldığı yerden devam ediyor. Kasım ayında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman, 4 Aralık Çarşamba günü 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatından kesitler içeren dizinin yeni bölümüne dair 2 fragman birden yayınlandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'da Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanlarını Instagram hesabından paylaştı. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet...
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm ilk fragmanına Osman Gazi’nin duası damga vurdu. Osman şu şekilde dua ediyor:
"Allah'ım bu toprakları aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin. Bu düşü gerçek eyle..."
Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanında ise intikam yemini eden Kuruluş Osman'ın şu sözleri dikkat çekti: “Cenk değil, şahadet vaktidir. Kim ki hainlik yaparsa acımam, sel olur yakar; ateş olur yakarım”
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?
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